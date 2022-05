Harry joggt im „Girl Dad“-Shirt und spricht Maori

Der ausgewanderte britische Prinz Harry versucht sich in der Profession seiner Frau Meghan Markle und spielt in einem Werbespot für seine Öko-Reisefirma Travalyst mit. Der royale Schauspieler joggt in dem auf YouTube veröffentlichen Video in einem grauen T-Shirt mit der Aufschrift „Girl Dad“ (also „Mädchen-Papa“) durch den Wald und wird plötzlich von einem Rating-Agenten nach seiner Umweltfreundlichkeit als Neuseeland-Urlauber bewertet.