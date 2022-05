Meghan und Harry dürfen nicht auf Palast-Balkon

Andrew durfte Queen zu Gottesdienst fahren

Auch der zweitälteste Queen-Sohn Prinz Andrew wird fehlen. Der 62-Jährige hatte sich bereits vor Jahren wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Einen Prozess in den USA konnte er kürzlich mutmaßlich gegen Zahlung von Schmerzensgeld in Millionenhöhe abwenden. Kurz danach ließ sich die Queen von Andrew zu einem Gottesdienst in die Westminster Abbey führen. Die Geste sorgte für Kritik.