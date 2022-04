Meghan sah in Harry „Lösung all ihrer Probleme“

Als Meghan Harry im Sommer 2016 kennengelernt hatte, habe sie alles getan, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, so Brown: Sie habe keinen Werbedeal ausgeschlagen und ihre Publizistin gebeten, „Geschichten über sie in der britischen Presse zu platzieren“ - etwa darüber, dass sie sich für eine kleine Rede in der UNO eingesetzt habe. Prinz Harry habe sich zu dieser Zeit an einem Scheideweg befunden, will die Autorin wissen. Schon damals habe es Reibereien mit Prinz William gegeben, da dieser nach Harrys Auffassung bei den royalen Aufgaben „die besten Themen“ Aktivismus und Wohltätigkeit in Beschlag nahm.