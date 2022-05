Immer mehr Zentralbanken arbeiten an Digitalgeld

In einer Ende 2021 durchgeführten Umfrage bei 81 Zentralbanken gaben gut ein Viertel (26 Prozent) der befragten Institutionen an, an der Entwicklung einer Zentralbank-Digitalwährung (Central Bank Digital Currency CBDC) zu arbeiten oder ein Pilotprojekt durchzuführen, schreibt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in einer neuen Studie. Vor einem Jahr waren es noch 14 Prozent. Weitere 62 Prozent führten Experimente oder Machbarkeitsstudien durch.