Digital-Euro: „Für Kunden kein großer Unterschied“

„Für Konsumenten wird es, wenn überhaupt, keinen großen Unterschied machen“, so Kerstens. Denn sie müssen weiter einen Zugang zum Geld haben - die Bank oder möglicherweise ein Portal für eine Blockchain-Technologie. Der größte Unterschied bestehe in der Sicherheit: Geld, das jetzt am Bankkonto liegt, ist juristisch gesehen „Bank-Geld“, wird also von der Bank geführt. Angesichts der strengen Regulierung sei auch dieses „zu 99,99 Prozent“ sicher, betont Kerstens. Aber der digitale Euro würde direkt von der Zentralbank herausgegeben und garantiert und es gebe daher kein mit der Bank verbundenes Risiko mehr.