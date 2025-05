Vin Diesel schockt Fans mit seinem echten Namen

Nur ein einziges Mal hatte der 57-Jährige öffentlich seinen bürgerlichen Namen verraten – vor 20 Jahren in der „Ellen DeGeneres Show“. Davon macht jetzt ein viral gegangener Ausschnitt aus der Talkshow in den sozialen Medien die Runde. In diesem witzelt die Showmasterin, dass bei einem Film wie „Fast & Furious“ der Name Vin Diesel wie ausgedacht klingt: „So kannst du nicht heißen!“ Worauf dem Schauspieler herausrutscht: „Weißt du was, tue ich auch nicht.“ Um dann zu verraten: „Mein echter Name ist Mark Vincent.“