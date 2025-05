Hamas: US-Geisel wird heute freigelassen

Der Hamas-Ankündigung waren Verhandlungen mit US-Regierungsvertretern in Katar vorangegangen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erklärte, die Freilassung von Alexander habe „höchste Priorität“. Der 21-jährige Alexander war in New Jersey geboren worden und aufgewachsen und diente in der israelischen Armee, als er im Oktober 2023 bei dem Angriff der Hamas auf Israel gefangen genommen wurde. US-Nahost-Gesandter Steven Witkoff kam unterdessen am Montag in Israel an und soll zu Mittag Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen. Auch Trump wird diese Woche in der Region erwartet – allerdings nicht in Israel.