Liebes-Posting! Hirscher zeigt sich mit Freundin

Hirscher und sein Puzzle

Während Hirscher privat auf Wolke sieben schwebt, ist seine sportliche Zukunft weiter unklar. Zuletzt deutete jedoch Österreichs einstiger Ski-Star, der inzwischen für die Niederlande an den Start geht und sich am 2. Dezember im Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hatte, jedoch eine Karriere-Fortsetzung an. „Ich habe gefühlt ein Puzzle vor mir, das eigentlich schon recht voll ist. Aber es fehlen noch ein paar Eckerl“, so Hirscher in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk im Hangar-7“.