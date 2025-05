„Peinlich“ und „schlecht?“ Müller-Choreo regt auf

Das Bayern-Spiel gegen Mönchengladbach (2:0) war natürlich ganz im Zeichen des Abschieds einer der größten Klublegenden gestanden: Thomas Müller bestritt sein letztes Pflichtspiel in der Münchener Allianz Arena. Die Fans huldigten ihrem Idol (erwartungsgemäß) mit einer eigenen Choreografie in der Südkurve. In Riesenlettern affichierten sie einen „Thomas Müller“-Schriftzug, garniert mit ein paar Motiven von Müller in Action.