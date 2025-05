500 Millionen Euro! Salzburger Firma vor Verkauf

Die Firma AustroCel in Hallein steht möglicherweise vor dem Verkauf. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Montag berichtete, könnte der Zellstoff- und Bioethanol-Hersteller laut eigenen Berechnungen um bis zu 500 Millionen Euro veräußert werden. Das Unternehmen steht seit 2017 im Besitz der in New York ansässigen Private-Equity-Gruppe Towerbrook Capital Partners. Für Interesse potenzieller Investoren sorgt dabei offenbar ein neues Produkt für die Landwirtschaft.