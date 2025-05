Kinder sterben im Feuer: Mutter jetzt beschuldigt

Was am 26. April in einem Mehrparteienhaus in der Waldviertler Bezirksstadt geschah, erschüttert nach wie vor: Ein Einjähriger und sein fünfjähriger Bruder kamen in den Flammen ums Leben. Ihre Mutter, die bei dem Brand schwer verletzt wurde, musste per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.