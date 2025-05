Versuchter Mord? Großes Schweigen bei Einvernahme

Nach der brutalen Messerattacke in der Nacht auf Samstag in der Innsbrucker Bogenmeile, bei der ein Tunesier (45) verletzt worden war, hüllt sich der mutmaßliche Angreifer in Schweigen. Ermittelt wird wegen Verdachts des versuchten Mordes. Der marokkanische Beschuldigte (44) sitzt in der Innsbrucker Justizanstalt in Haft.