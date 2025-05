Simu Liu hat sich ganz romantisch in Paris verlobt

Liu spielte 2021 in dem Marvel-Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ die Hauptrolle. Er zählt auch zum Großaufgebot der Stars, die Marvel für den geplanten Superhelden-Film „Avengers: Doomsday“ ins Boot geholt hat. In dem Film, der für Mai 2026 angekündigt wurde, spielt Liu unter anderem neben Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan und Florence Pugh.