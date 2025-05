Damen erkennen Yamal nicht – der nennt sich „Ryan“

Lamine Yamal wird um ein Foto gebeten. An sich ein inzwischen wohl (zig-)tausendfach zelebrierter Akt. In dem Fall, der gerade die Social-Media-Welt erheitert, aber erhält der Akt eine spezielle Facette. Die Damenrunde, die Yamal unlängst in der Innenstadt von Barcelona antraf, wollte nämlich nicht mit ihm gemeinsam abgelichtet werden – vielmehr hielt sie den Zauberkicker an und bat ihn, das Foto zu schießen. Ohne zu wissen, wen sie da eigentlich zum (buchstäblichen) Knipser umfunktionierten. Als es einer Dame dann doch dämmerte, dass sie es hier mit einem nicht gänzlich unbekannten Menschen zu tun haben könnte, drehte Yamal die Verwirrungsspirale genüsslich weiter. Gefragt, wie er denn heiße, antwortete Yamal (wie sonst vorm Tor): „Ryan“.