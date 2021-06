Schweizer Bankiers für digitales Zentralbankgeld

Die SBVg ist sogar der Meinung, dass es deshalb keine Frage sei, ob Zentralbankengeld digitalisiert werde, sondern nur wann und in welcher Form es eingeführt und eine breite Verwendung finde. Denn weltweit seien schon Bestrebungen im Gange neue digitale Geldformen zu entwerfen. Die SBVg verweist dabei auf staatliche Lösungen in China oder private Initiativen wie das Projekt von Diem in den USA, früher bekannt als Facebooks Digitalwährung Libra.