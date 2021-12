Digitalwährung erstmals zwischen Banken überwiesen

Digitaler Euro noch in weiter Ferne

Es handelte sich um den ersten breiten Test von digitalen Versionen des Euro und des Schweizer Frankens. Diese Form von Digitalwährungen ist aber Finanzinstituten vorbehalten, um Transaktionen schneller, günstiger und zuverlässiger zu machen. Eine von Notenbanken ausgegebene Digitalwährung für die breite Bevölkerung liegt zumindest in Europa noch in weiter Ferne. So will die EZB nichts überstürzen.