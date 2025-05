Oklahoma und Indiana feiern Siege in der NBA

Die Thunder holten bei den Denver Nuggets in Colorado mit einem 92:87 den zweiten Sieg und glichen die hart umkämpfte Play-off-Serie damit aus. In Indiana dominierten die Pacers die Cleveland Cavaliers und führten beim 129:109 zur Halbzeit mit 41 Punkten Vorsprung. In der Serie führt Indiana 3:1 und braucht noch einen weiteren Sieg zum Aufstieg in die Eastern-Conference-Finals.