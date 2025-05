Unfassbar: Zoobesucher ziehen Affen am Schwanz

Direktor: „Können nicht alles bewachen“

Der Tropenpavillon, in dem sich viele Tiere frei bewegen, wurde 2006 eröffnet und gilt als Vorzeigeprojekt des Zoos in Zlin. Zoodirektor Roman Horsky äußerte sich gegenüber der Zeitung MF Dnes zur Frage, ob zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen den Vorfall hätten verhindern können: „Besonders an Feiertagen kommen so viele Leute zu uns, dass man nicht alles bewachen kann – weder mit Kameras noch mit Menschen an Ort und Stelle.“