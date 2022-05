Freitags-Phänomen | 4-Tage-Woche

Freitags-Phänomen. Ein dienstliches Treffen am vergangenen Freitag in einem netten Café in Wien. Um 8 Uhr noch ziemlich leer, aber - etwas verblüffend - auf vielen Tischen Reservierungszettel. Für Mittag? Nein! Von Minute zu Minute füllt sich das Lokal. Um 9 Uhr ist kaum noch ein Platz frei, um halb zehn, als wir das Café Richtung Redaktion verlassen, ist kein Sessel mehr frei. Die Gäste: Keine Pensionisten, der Einschätzung nach kaum Studenten - sondern fast ausschließlich Menschen im sogenannten „erwerbsfähigen Alter“. Doch kaum einer macht angesichts entspannter Haltung und mit üppigen Frühstücken voller Tische, den Eindruck, als würden sie oder er nach einem kurzen Kaffee zur Arbeit eilen. Als werktätiger Mensch, der freitags so gut wie immer, samstags immer wieder und sonntags auch nicht selten arbeitet fragt man sich: Was ist da los? Aber das fragt man sich ja auch angesichts deutlich reduzierten Straßenverkehrs Freitag früh oder bei nur mäßig ausgelasteten U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen. Das Freitags-Phänomen - will da keiner mehr arbeiten?