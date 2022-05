Sogar den Chipfabriken gehen jetzt die Chips aus

Die Chipindustrie hat in den letzten Monaten etliche neue Fabriken angekündigt und will bestehende Anlagen ausbauen. Dafür braucht es allerdings hoch entwickelte Fertigungsmaschinen, in denen eine Menge Hightech-Bauteile stecken. Die Wartezeiten auf diese Anlagen sind in den letzten Jahren immer länger geworden.