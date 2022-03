Chipkrise bremst Produktion von Rollstühlen aus

In der Fernseh-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls4 sorgten die Hoss-Mobility-Gründer Lukas Rigler und Dominik Lorenz bei den Investoren zuletzt für Aufsehen, sammelten viel Lob ein - und auch eine Zusage für ein Investment in Höhe von einer Million Euro. Abseits der TV-Kameras kam der Deal aber letztlich nicht zustande. „Dafür melden sich andere, die gerne bei uns investieren würden“, erzählt Rigler, „das Vertrauen in uns ist da, wir werden nicht mehr als Bastlerbude wahrgenommen, sondern als Unternehmen.“