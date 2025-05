Innsbruck: Tote Person nach Wohungsbrand entdeckt

Identität und Brandursache noch unklar

In der Wohnung im zweiten Stock entdeckten die Einsatzkräfte aber eine leblose Person. „Sie wurde sofort dem Rettungsdienst übergeben, verstarb bedauerlicherwiese aber noch an der Einsatzstelle“, wird betont. Zur Identität des Todesopfers ist noch nichts bekannt. Auch warum es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus kam, ist noch unklar.