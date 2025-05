So sieht Komikerin Ellen DeGeneres nicht mehr aus

In einem amüsanten Instagram-Clip, den Ellen am Wochenende postete, sieht man die 67-Jährige beim Versuch, ihren brandneuen Rasenmähertraktor in Betrieb zu nehmen – mit eher mäßigem Erfolg. Statt einer frisch getrimmten Wiese gibt es ein abruptes Ende der Fahrt und dafür umso mehr Lacher.