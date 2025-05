Fischer vergleicht Netanyahu indirekt mit Putin

„Das, was sich vor unseren Augen abspielt ...“

Zurückhaltend äußert sich Fischer zur Frage, ob Österreich im Lichte des israelischen Vorgehens ähnlich wie bereits einige EU-Partner den Staat Palästina anerkennen sollte: „Mir ist natürlich bewusst, dass Österreich mit Recht sehr sensibel und sorgfältig in seinen Beziehungen zu Israel agiert.“ Zugleich betont er, dass er sich als junger Mensch für die „Pionierleistungen“ in Israel begeistert und etwa auch einige Wochen in einem Kibbuz gearbeitet habe. Auch mit dem früheren Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Shimon Peres und anderen Politikern sowie zivilen Personen in Israel sei er „gut befreundet“ gewesen. „Aber das, was sich vor unseren Augen abspielt, das geht nicht“, so Fischer.