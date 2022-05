Ford E-Transit: Stromkasten fast mit Topreichweite

Wie im normalen Personenwagen sind diverse Assistenzsysteme an Bord, die leider in Transportern wie dem Transit bislang ein Schattendasein führen. Sie stehen zwar auf der Preisliste, werden aber nur selten vom Unternehmer mitbestellt. Mit einem Notbremsassistenten, der Fußgänger oder Radfahrer erkennt und im Fall der Fälle selbsttätig bremst, ist eben kein Geld zu verdienen. Das gleiche gilt für Abstandsradar, Spurhalteassistent oder digitale Kamerasicht in Vogelperspektive auf die für Augen undurchschaubare blecherne Heckpartie. Beim Transit reicht die Liste über Adaptivtempomat mit Verkehrsschild-Erkennung und den Toter-Winkel-Assistenten bis zum Kreuzungs-Assistenten und der automatischen Rangierbremse. Zumindest sind einige Funktionen wie der erwähnte Bremsassistent, manch anderes in günstigeren Varianten serienmäßig. Nur die Basisversion muss Verzicht üben.