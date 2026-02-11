Tödlicher Unfall: Trauer um Feuerwehrkameradin

Nach dem tragischen Zusammenstoß auf der Tauernautobahn bei Spittal-Ost in Kärnten am Dienstagnachmittag laufen die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang auf Hochtouren. Die Trauer um Christiane (25), die den Zusammenstoß mit dem Geisterfahrer nicht überlebt hat, ist groß.
Fest steht bis dato nur: Ein in Deutschland gemeldeter Österreicher (52) dürfte mit seinem Auto bereits neun Kilometer in falscher Richtung unterwegs gewesen sein, bis er schlussendlich auf der Überholspur frontal in den Wagen von Christiane, einer jungen Gailtalerin, krachte. Sowohl für den Unfalllenker – er musste aus dem Wrack geschnitten werden – als auch für die 25-Jährige aus St. Stefan kam jede Hilfe zu spät.
Große Trauer um die Kameradin
Für die Rettungskräfte ein mehr als belastender Einsatz – zumal Christiane Rotkreuz-Mitarbeiterin und Feuerwehrkameradin war. Ein geplanter Kinderfasching der Florianis wurde schweren Herzens abgesagt.
Tiefes Mitgefühl sprechen Rotkreuz-Kollegen Christianes Familie und allen, die um sie trauern, aus: „Christiane war stets gut gelaunt, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und konnte von Herzen lachen. Ihr sonniges Gemüt, ihre positive Ausstrahlung und ihre Hilfsbereitschaft machten sie zu einer geschätzten Kollegin und zu einer Freundin für viele.“
Weshalb der Geisterfahrer trotz mehrerer entgegenkommender Fahrzeuge noch so lange auf dem Irrweg blieb, ist noch nicht geklärt.
