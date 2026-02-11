Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geisterfahrer auf A10

Tödlicher Unfall: Trauer um Feuerwehrkameradin

Kärnten
11.02.2026 18:45
Kärnten liegt auf Platz 1 bei Geisterfahrermeldungen.
Kärnten liegt auf Platz 1 bei Geisterfahrermeldungen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Nach dem tragischen Zusammenstoß auf der Tauernautobahn bei Spittal-Ost in Kärnten am Dienstagnachmittag laufen die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang auf Hochtouren. Die Trauer um Christiane (25), die den Zusammenstoß mit dem Geisterfahrer nicht überlebt hat, ist groß.

0 Kommentare

Fest steht bis dato nur: Ein in Deutschland gemeldeter Österreicher (52) dürfte mit seinem Auto bereits neun Kilometer in falscher Richtung unterwegs gewesen sein, bis er schlussendlich auf der Überholspur frontal in den Wagen von Christiane, einer jungen Gailtalerin, krachte. Sowohl für den Unfalllenker – er musste aus dem Wrack geschnitten werden – als auch für die 25-Jährige aus St. Stefan kam jede Hilfe zu spät.

Große Trauer um die Kameradin
Für die Rettungskräfte ein mehr als belastender Einsatz – zumal Christiane Rotkreuz-Mitarbeiterin und Feuerwehrkameradin war. Ein geplanter Kinderfasching der Florianis wurde schweren Herzens abgesagt.

Tiefes Mitgefühl sprechen Rotkreuz-Kollegen Christianes Familie und allen, die um sie trauern, aus: „Christiane war stets gut gelaunt, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und konnte von Herzen lachen. Ihr sonniges Gemüt, ihre positive Ausstrahlung und ihre Hilfsbereitschaft machten sie zu einer geschätzten Kollegin und zu einer Freundin für viele.“

Lesen Sie auch:
Für beide Lenker kam jede Hilfe zu spät. 
Auf Tauernautobahn
Geisterfahrer-Unfall fordert zwei Todesopfer
10.02.2026
Krone Plus Logo
Sicherheitstipps
Warum Kärnten die meisten Geisterfahrer hat
27.01.2026

Weshalb der Geisterfahrer trotz mehrerer entgegenkommender Fahrzeuge noch so lange auf dem Irrweg blieb, ist noch nicht geklärt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KärntenDeutschland
FeuerwehrPolizei
TauernautobahnTödlicher UnfallAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.927 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
205.559 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
187.626 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
921 mal kommentiert
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
„Konnte nicht stehen“
Olympia-Aus! Vanessa Herzog gibt Karriere-Update
Geisterfahrer auf A10
Tödlicher Unfall: Trauer um Feuerwehrkameradin
Krone Plus Logo
Schwieriges Matching
Offene Stellen: Große Unterschiede bei Branchen
Krone Plus Logo
Profis am Werk
Rammbock-Täter bedienten sich bei Autohändler
Handwerkskunst
Blüten und Aroma: Duftende Gürtel und Armbänder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf