Tödlicher Unfall: Trauer um Feuerwehrkameradin

Fest steht bis dato nur: Ein in Deutschland gemeldeter Österreicher (52) dürfte mit seinem Auto bereits neun Kilometer in falscher Richtung unterwegs gewesen sein, bis er schlussendlich auf der Überholspur frontal in den Wagen von Christiane, einer jungen Gailtalerin, krachte. Sowohl für den Unfalllenker – er musste aus dem Wrack geschnitten werden – als auch für die 25-Jährige aus St. Stefan kam jede Hilfe zu spät.