Elekro-Lieferwagen: Viel Platz, wenig Reichweite

Opel Movano-E/Citroen Jumper Electric/Peugeot e-Boxer: Viele Varianten, kurze Reichweiten

In gleich vier Längenformaten von 4,96 bis 6,36 Meter sowie in drei Höhenformaten von 2,25 bis 2,76 Meter ist Opels großer Movano auch in einer E-Version verfügbar. Das Ladevolumen reicht von 8 bis 17 Kubikmetern, die maximale Nutzlast von 665 bis 1090 Kilogramm. Für alle Karosserievarianten gibt es einen E-Motor mit 90 kW/122 PS, der bei den kleineren Karosserievarianten mit 37 kWh sowie bei den größeren Formaten mit 70 kWh großen Stromspeichern kombiniert wird. Die WLTP-Reichweiten gibt Opel mit 116 beziehungsweise bei der großen Batterie mit 200 bis 247 Kilometer an. Das Aufladen kann bei Wechselstrom mit 7,4 oder 22 kW zwischen 3 bis 12 Stunden dauern, an einem 100 kW starken Schnelllader ist ein Befüllen von 0 bis 80 % in einer Stunde möglich.