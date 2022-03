ADAC macht Transporter als Sicherheitsrisiko aus

Obwohl diese Systeme also bereits vorhanden sind und im Pkw- und Lkw-Bereich auch eingesetzt werden, bieten Fahrzeughersteller sie für ihre Transporter-Modelle nicht serienmäßig an. Nach Ansicht des ADAC sollten modernste Sicherheitsassistenten aber in vollem Umfang serienmäßig eingesetzt werden, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Bis dahin sollten Käufer mindestens den Notbremsassistenten wählen.