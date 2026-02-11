Porsche: „Reitsport nicht mehr an erster Stelle“

Vergangenes Wochenende kehrte Diana Porsche bei einem Turnier in Stadl-Paura auf die Reitsport-Bühne zurück. Und für die Salzburgerin war es gleich eine doppelte Premiere. Zum einen war sie erstmals seit der Geburt ihres Sohnes Leonardo, der am 17. Oktober 2025 das Licht der Welt erblickt hatte, am Start und zum anderen feierte sie ihr Debüt als „Ungarin“. Im Dezember hatte die 29-Jährige aus der Auto-Dynastie ja bekannt gegeben, dass sie zukünftig für unser Nachbarland antritt.