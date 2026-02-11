Vorteilswelt
Gespräch mit „Krone“

Porsche: „Reitsport nicht mehr an erster Stelle“

Salzburg
11.02.2026 18:30
Diana Porsche auf ihrem Pferd Imhotep.
Diana Porsche auf ihrem Pferd Imhotep.
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Im Leben von Diana Porsche hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert. Die 29-Jährige aus der Auto-Dynastie sprach mit der „Krone“ über ihr Leben als Mama, die sportlichen Ziele und ihren Wechsel zu Ungarn.

Vergangenes Wochenende kehrte Diana Porsche bei einem Turnier in Stadl-Paura auf die Reitsport-Bühne zurück. Und für die Salzburgerin war es gleich eine doppelte Premiere. Zum einen war sie erstmals seit der Geburt ihres Sohnes Leonardo, der am 17. Oktober 2025 das Licht der Welt erblickt hatte, am Start und zum anderen feierte sie ihr Debüt als „Ungarin“. Im Dezember hatte die 29-Jährige aus der Auto-Dynastie ja bekannt gegeben, dass sie zukünftig für unser Nachbarland antritt.

