Neue Funker für unsere Wehren

Beim Funkkurs am Samstag in Wulkaprodersdorf nahmen 30 Kameraden aus den Feuerwehren des Bezirkes teil. Bei dieser Ausbildung dreht sich alles um den Funk. Am Vormittag wurde theoretisches Wissen, wie die Gerätekunde, Funkordnung und das Landesfunksystem, gelehrt. Die vermittelten Themen konnten dann am Nachmittag in einer gemeinsamen Funkübung gleich in der Paxis angewendet werden. Den Abschluss bildete ein schriftlicher Test.