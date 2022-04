Wohnbaukredite werden schon nachgebessert

Die Behebungen an den Bankomaten gingen um 20 Prozent zurück; wer bargeldlos bezahlt, tut das in den meisten Fällen mittlerweile sogar kontaktlos - „die Kundenbedürfnisse haben sich massiv geändert“, sagt Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ. Die Bank mit Sitz in Linz passt laufend ihr Filialangebot an.