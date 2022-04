Hausbau in der Krise: Billiger wird es nicht mehr

Ich bin seit 27 Jahren in der Baubranche, aber eine Situation wie jetzt habe ich noch nie erlebt", sagt Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Wohnbaugenossenschaft Neue Heimat. Enorme Preissteigerungen in Kombination mit den massiven Verzögerungen der Lieferketten sorgen für steigende Preise. Die Ursachen sind klar: Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sorgen für Teuerungen in allen Bereichen des Lebens.