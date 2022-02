Wegen hoher Baukosten: Wohnungen werden kleiner

Die steigende Zahl an Single-Haushalten ist das eine, die enormen Baukosten sind das andere - damit Wohnraum weiterhin leistbar bleibt, drehen auch die Bauträger mittlerweile an verschiedensten Schrauben. Eine Studie von Exploreal zeigt auf, dass die Nutzfläche von Wohneinheiten in Oberösterreich zurückgeht - auf durchschnittlich 75 Quadratmeter.