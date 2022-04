Unbekannter warf mit Bierflasche: Zwei Verletzte

Noch ist der Täter unbekannt - klar ist nur, was in der Nacht auf Ostermontag passiert ist: Gegen 2.20 Uhr warf der Mann beim Durchlass zum Rathaus in Völkermarkt eine Bierflasche gegen einen 23-Jährigen. Dadurch erlitt dieser Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Gesichts.