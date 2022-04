Der neue Opel Astra: Diesseits von Frankreich

Keine Schnörkel an der Karosserie, stolz trägt er die Vizor genannte Kunststoffspange an der Front mit den eingelassenen LED-Matrix-Scheinwerfern (Option) vor sich her. Nur zu zwei Fake Vents an der Front hat er sich hinreißen lassen, dafür verzichtet er auf Auspuff-Attrappen, die unverständlicherweise noch immer so en vogue sind. Fett prangt A S T R A am Heck unter einem auffälligen Opel-Logo, das als Kofferraumöffner dient. Dahinter 422 Liter Stauraum, der sich auf 1,4 Kubikmeter erweitern lässt, aber immer eine Stufe hat, ob mit oder ohne eingelegtem doppeltem Boden.