Neuer Dacia Duster: SUV für verwöhnte Sparefrohs

Der neue, offroadliche Markenlook kommt hier voll zur Geltung, das Logo am Kühlergrill, das sich gestrichelt bis in die Scheinwerfer fortsetzt, suggeriert Wertigkeit, vor allem die hinteren Kotflügel tragen dick bis muskulös auf. Wegen der modellierten hinteren Türen geht sich designmäßig kein klassischer Türgriff aus, daher wandert er als Klappteil neben die Seitenscheibe. Der stilisierte Plastik-„Schnorchel“ an den Vordertüren soll wohl an Fahrzeuge von Land Rover erinnern (und an den Vorgänger). Eine Funktion hat er nicht, außer dass eine Prägung auf den Anteil recyclierten Plastiks im Fahrzeug verweist: 20 Prozent. Beim Vorgänger waren es zwölf.