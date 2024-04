Mercedes E 400e: Mächtig Luxus und Reichweite?

Das Bediensystem an sich ist im Wesentlichen sehr gelungen. Im Detail dürfen sie bei Mercedes aber gerne nacharbeiten, sprich: Funktionen anders anordnen. So sollten die Schaltflächen zum Abschalten von Tempolimitwarner und aktivem Spurhalter (die gesetzeskonform nach jedem Neustart aktiv sind) auf derselben Seite des Menüs zu finden sein. Andere Funktionen, die man seltener braucht (etwa die Option, ob die Infos am Tacho in 3D oder 2D angezeigt werden) können gerne auf Seite zwei wandern.