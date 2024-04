Zwei Verletzte nach Unfall auf der Autobahn

Ein 46-Jähriger fuhr gegen 15 Uhr, gemeinsam mit seiner Frau und zwei Kindern, auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Norden. Plötzlich kam der Lenker, vermutlich aufgrund Sekundenschlafes, von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte in Folge auf einer Strecke von über einhundert Metern mehrmals gegen die dort befindliche Leitschiene sowie Betonmittelleitwand. Die Beifahrerin sowie ein am Rücksitz befindliches Kind wurden verletzt. Die Rettung transportierte die beiden in das LKH-Graz.