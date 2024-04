Dieser Mann wird neuer Liverpool-Trainer!

„Wenn er die Lösung ist, bin ich mehr als glücklich!“

Klopps Ära bei den „Reds“ geht mit Saisonende nach neun Jahren auf Wunsch des Deutschen zu Ende. Er äußerte sich am Freitag positiv über seinen möglichen Nachfolger. „Ich mag die Art, wie sein Team Fußball spielt. Alles, was ich über ihn gehört habe, ist, dass er ein guter Typ ist, ein guter Coach. Wenn er die Lösung ist, bin ich mehr als glücklich“, sagte Klopp am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei West Ham. Er sei aber nicht in den Prozess involviert.