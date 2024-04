Mit coolen Features: So kommt der Kia EV5 zu uns

Der Kia EV5 steht auf der E-GMP-Plattform des Konzerns. Das Format ist in etwa das von Kia Sportage oder Kia EV6, der Radstand ist mit 2,75 Meter etwas kürzer. Die Optik erinnert an den größeren EV9, seines Zeichens World Car of the Year. Die Front ist aber etwas dezenter, die Lichtleisten durchziehen ziemlich clean das Blech. Der Ladeanschluss sitzt vorne rechts, die Klappe ist teilweise in die Radlaufblende integriert und wird elektrisch betätigt.