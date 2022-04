DS 4 e-Tense 225: Viel Style und viele Kompromisse

Innenraum: Großer Luxus für kleine Leute

Du steigst ein und fühlst dich vom Ambiente regelrecht umfangen. So viel Luxus-Anmutung in der Kompaktklasse ist wirklich selten. Herrlich dieses Leder überall, sogar an der Türverkleidung. Okay, ja, das kostet alles extra. Es ist die Opera-Ausstattung um über 3000 Euro. Aber allein dieses Panel zu anzugreifen, um die Tür zuzuziehen, ist ein Genuss. Dass die Fensterheberknöpfe ganz oben angebracht sind, ist zwar gewöhnungsbedürftig und nicht sonderlich praktisch, aber doch stylisch und Teil eines Gesamtkunstwerks, das aus der harmonischen Symbiose aus Türverkleidung und Armaturenbrett besteht. Die beiden verschmelzen geradezu miteinander, wobei der Luftausströmer (statt wie bei fast allen anderen Autos in der Armaturenkonsole) in der Türverkleidung sitzt. Ganz so harmonisch ist der Übergang bei genauer Betrachtung aber dann doch nicht. Es wirkt, als gehörten Türverkleidung und Armaturenbrettanschluss zu verschiedenen Design- oder Ausstattungslinien.