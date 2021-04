VW Golf Variant 1,0 eTSI: Der Gleitzeitarbeiter

In Generation 8 haben sie es zu einer Schlichtheit gebracht, an die seinerzeit, 1974, noch nicht einmal zu denken war. Keine Schalter! Dafür ein Automatikhebelchen, daneben ein Ablagefach, in dem der Buchhalter am Steuer zwei gespitzte Bleistifte unterbringen kann. Oder Kugelschreiber. Nur: Wer verwendet so etwas noch im Auto? Parkscheine werden per Handy gebucht. Und auch sonst geht alles über Smartphone oder Touchscreen.