Wimmer: „Bin mega enttäuscht und mega frustriert!“

Joachim Standfest (Altach-Coach): „Ich war nahe am Herzinfarkt in den letzten Minuten. Großes Kompliment an meine Mannschaft, wie sie aufgetreten ist, wie wir der Austria das Leben schwer gemacht haben. Wir haben natürlich eine defensivere Gangart eingelegt, weil wir gewusst haben, die Austria ist extrem spielstark. Das haben wir hervorragend gelöst, wir haben fast nichts zugelassen, haben aber trotzdem zwei Tore gekriegt. Den Willen, den die Mannschaft aufgebracht hat und wie wir dann nach vorne gespielt haben in der zweiten Halbzeit war sehr in Ordnung. Der Punkt ist absolut verdient.“