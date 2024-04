WSG Tirol gegen Austria Lustenau – ab 17 Uhr LIVE

Die WSG war am Dienstag zuhause beim 1:0 gegen die Wiener Austria das gefährlichere Team und will sich am Samstag für die guten Leistungen in der Qualigruppe (6 Spiele, 3 Siege, 1 Niederlage) belohnen. „Wir können und werden morgen über die Ziellinie gehen und im direkten Duell den Klassenerhalt fixieren. Klassenerhalt ist immer cool, aber wenn du es morgen in der eigenen Hand ist, ist es viel cooler“, stellte der im Sommer scheidende Trainer Thomas Silberberger klar. Zweifel ließ er keine erkennen. „Es ist definitiv eine Pflicht.“