Wolfsberger AC gegen Blau-Weiß Linz – 17 Uhr LIVE

Gelöst von den jüngsten Befreiungsschlägen gehen der Wolfsberger AC und Blau-Weiß Linz topmotiviert in die finale Saisonphase. Vor dem direkten Qualifikationsgruppen-Duell in der 29. Runde am Samstag (17 Uhr) im Lavanttal kosteten beide Clubs am Dienstag endlich wieder das Gefühl eines Sieges aus, der WAC gewann erstmals seit knapp zwei Monaten, der Aufsteiger erstmals seit November. Nun hoffen die Oberösterreicher auf den vorzeitigen Klassenerhalt.