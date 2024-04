Austria Wien gegen Altach – ab 19.30 Uhr LIVE

Die 0:1-Pleite der „Veilchen“ bei der WSG Tirol sowie das 1:2 des SCR in Linz war für beide Clubs die erste Niederlage seit Ende Februar, als man jeweils in der 20. Runde den Kürzeren zog. Nach der Rückkehr in Favoriten wurde Tacheles geredet. „Wir haben das am Mittwoch ganz klar aufgearbeitet. Ich habe es der Mannschaft deutlich gesagt, was ich davon halte“, erzählte Wimmer am Donnerstag. „Wir haben uns diese Auswärtsfahrt etwas anders vorgestellt. Ich hoffe, dass es die Spieler reflektiert haben“, fügte Sportdirektor Manuel Ortlechner hinzu.