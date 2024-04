Bayer Leverkusen gegen Stuttgart – 18.30 Uhr LIVE

Sebastian Hoeneß: „Wir wollen klare Abläufe in unser Spiel kriegen und nicht so viel ändern. Stattdessen versuchen wir, eine größere Wachheit und Konzentration zu schaffen. Leverkusens Motivation, die Serie fortzusetzen, wird sicher hoch sein. Aber wir waren in den beiden Spielen gegen sie bis zum Ende dran und wollen die Partie diesmal in die richtige Richtung lenken.“