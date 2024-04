Tumulte vor Befragung von Missbrauchs-Opfer (13)

Extrem hohe emotionale Belastung

Das Mädchen sitzt im Gericht mit schwarzem T-Shirt und glattfrisierten Haaren in einem anderen Saal zusammen mit einer klinischen Gesundheitspsychologin. Die Sachverständige stellt dem Opfer jene Fragen zu den Vorfällen, die ihr via Telefon aus Saal 25 zugetragen werden. Beim ersten Versuch solch einer kontradiktorischen Vernehmung musste nach wenigen Fragen abgebrochen werden, weil das Mädchen in Tränen ausbrach. Auch am Freitag mussten Pausen eingelegt werden, weil die emotionale Belastung für die 13-Jährige enorm ist: „Es ist für sie sehr belastend, nochmals über die schrecklichen Vorfälle zu erzählen“, sagt ihr Anwalt Sascha Flatz. „Nach der Befragung entscheidet die Staatsanwaltschaft Wien, ob und wenn ja welche Anklage sie gegen die Täter erheben wird.“