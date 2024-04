Fünf Peking-Premieren, die wir haben wollen

Nammi EV1: Schnäppchen mit Charme

Während sie in Wolfsburg und Paris am Volksstromer für unter 25.000 Euro schier verzweifeln und einen Preis unter 20.000 Euro in weite Ferne rücken, beweisen die Chinesen, mit welch spitzem Stift sie rechnen können – zum Beispiel beim Nammi EV1 aus dem großen Dongfeng-Regal. Schließlich kostet der elektrische Kleinwagen daheim umgerechnet gerade mal 10.000 Euro und wirkt trotzdem nicht wie eine spartanische Sparbüchse.