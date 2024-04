Welches Jungtalent tanzt sich ins Herz der Jury?

Im Rahmen einer am Freitag, dem 31. Mai um 21:20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlten TV-Gala treten sie im Finale an und wetteifern um den ersten Platz ihrer Kategorie. Die Gewinnerentscheidung trifft eine Starjury aus renommierten Größen des Klassikgenres. Diese Woche präsentieren wir Ihnen die Kategorie BLASINSTRUMENTE